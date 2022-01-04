Юрист сообщил, что тарифы ЖКХ в России вырастут на 3,5-5% в 2022 году

Тарифы ЖКХ в России вырастут на 3,5-5% в 2022 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заслуженный юрист России Иван Соловьев считает, что тарифы ЖКХ в России вырастут на 3,5-5 процентов в 2022 году.

Специалист пояснил, что региональные власти сами решают, насколько повысить коммунальные платежи. Однако у них есть порог, утвержденный правительством России, пишет агентство «Прайм». То, воспользуются ли регионы этой планкой, зависит от экономической ситуации, пояснил Соловьев.

В среднем тарифы вырастут на 3,5-5%, уверен эксперт. При этом наибольшее повышение ожидается в Санкт-Петербурге, Крыму, Севастополе, Чечне и Татарстане.

Напомним, с 1 января 2022 года россиянам не нужно будет собирать справки об отсутствии задолженностей за коммунальные услуги, чтобы получить субсидию на оплату части расходов ЖКХ. Соответствующие изменения законодательства уже вступили в силу. Теперь эти справки должна запрашивать у других ведомств организация, которая принимает решение о назначении субсидии. Еще одним новшеством, упрощающим получение субсидий по ЖКХ, стало определение задолженности. Теперь таковой будет считаться только подтвержденный вступившим в силу судебным решением долг. Это избавит граждан от риска в отказе на выплату из-за ошибочно выставленной задолженности.