Президент Казахстана призвал к диалогу протестующих против повышения цен на газ

Президент Казахстана призвал протестующих против повышения цен на газ к диалогу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал протестующих против повышения цен на газ к диалогу.

По словам главы государства, в стране была создана специальная комиссия, состоящая из сотрудников администрации президента. Они должны найти решение по данному вопросу, которое не навредит стабильности в Казахстане.

- Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу, — написал Токаев в Twitter.

Напомним, в центре города Актау Мангистауской области Казахстана второй день продолжаются митинги против повышения цен на сжиженный природный газ (СПГ). Люди собрались на площади перед зданием областной администрации и скандируют «Газ 50». Они требуют, чтобы стоимость газа снизили до 50 тенге за литр, а не до 80–90 тенге, как пообещали власти. Дело в том, что с первого дня Нового года, 1 января, цены на сжиженный газ выросли вдвое – с 60 до 120 тенге за литр. После того, как жители Актау вышли на улицу, владельцы АЗС Мангистауской области решили снизить стоимость СПГ до 85–90 тенге за литр, но местных жителей и такая цена не устроила.