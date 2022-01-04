Умер Владимир Городничев, актер из фильма «Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке»

Владимир Городничев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 74 лет умер российский актер театра и кино Владимир Городничев. Об этом сообщила пресс-служба Ивановского областного драмтеатра.

- Актер классической театральной школы, ведущий мастер сцены. Всю свою жизнь он служил Ивановскому драматическому театру, — гласит текст сообщения.

В театре Городничев принял участие в пьесах «Вишневый сад», «Кому на Руси жить хорошо», «Король Лир». В киноиндустрии больше всего запомнился по роли в фильме «Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке», где сыграл купца Данилу.

Ранее на 83-м году жизни умер композитор популярной детской телепередачи «Улица Сезам» Стивен Лоуренс. Об этом сообщила его жена Кантор Кэти Лоуренс. Музыкант скончался в больнице в городе Бельвилл (штат Нью-Джерси). Лоуренс писал музыку для «Улицы Сезам» на протяжении 30 лет. За это время он выпустил практически 300 композиций и стал обладателем трех премий Emmy. Свою работу он совмещал с должностью дирижера в синагоге города Стэмфорд.