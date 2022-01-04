Доктор Мясников призвал не квалифицировать COVID-19 как новую болезнь

Александр Мясников Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг распространенный миф о коронавирусной инфекции.

В частности, о том, что COVID-19 – это новое заболевание. Мясников заявил, что острые респираторные вирусные заболевания и вирусные пневмонии были всегда.

- По клиническим проявлениям ни ОРЗ, ни вирусные пневмонии, вызванные новым коронавирусом, ничем не отличаются от ОРЗ и вирусных пневмоний, вызванных другими возбудителями, — написал специалист в Telegram.

По его словам, главная проблема COVID-19 – это его массовость.

Вечером в понедельник, 3 января, стало известно, что на юге Франции специалисты обнаружили новый штамм коронавируса, который до этого был неизвестен ученым. Такую новость сообщила австрийская газета Heute. По данным издания, очередной вариант COVID-19 привезли в страну французы, вернувшиеся домой из Камеруна, а выявили новый штамм медики Марселя. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в африканской стране, где побывали путешественники. Тесты выявили у всех зараженных «атипичную комбинацию мутаций».