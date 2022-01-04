Цена газа в Европе вновь превысила $1000 за 1 тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе вновь превысила 1 тысячу долларов за 1 тысячу кубометров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена фьючерсов на газ в Европе после падения снова превышает 1 тысячу долларов. Об этом гласят данные лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерсов на платформе ICE Futures на открытии торгов составила 1028,2 доллара, при этом цена опускалась до 996,7 доллара. Фьючерсы на 10:18 по московскому времени торгуются на отметке 1000 долларов. Это на 7,5% выше расчетной цены накануне — почти 940 долларов.

Напомним, по мнению специалистов, запуск трубопровода «Северный поток — 2» благоприятно скажется на стоимости газа в Европе. Старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит заявил, что дефицит голубого топлива в регионе останется, но запуск газопровода снизит риск прекращения поставок газа. Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач подчеркнул, что ситуацию с ценами на газ можно улучшить запуском газопровода и заключением новых контрактов на поставку.