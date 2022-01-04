Британцы призвали не смешить Путина армией Великобритании

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели британской газеты The Telegraph прокомментировали новость о том, что местный политик Роберт Дженрик предложил Европе объединиться и ввести жесткие санкции против России.

- У нас лошадей больше, чем танков, ВМФ состоит всего из 18 кораблей, а у Королевских ВВС самолеты и ракеты закончатся примерно за три дня серьезного конфликта, — заявил один из читателей.

- Мы угрожаем России истощенными ВС, ободранными десятилетиями сокращения их численности и нехваткой финансирования? Я полагаю, Путин может умереть со смеху, — согласился другой пользователь.

Также юзеры считают, что Запад сам провоцирует Россию, размещая свои войска у ее границ.

Ранее обозреватель Энтони Ашкенази заявил, что президенту России Владимиру Путину удалось «перехитрить» Евросоюз, договорившись увеличить поставки газа в Китай. Как утверждает публицист, глава российского государства и председатель КНР Си Цзиньпин близки к тому, чтобы заключить договор о строительстве нового трубопровода. А возможные поставки газа по нему, по мнению автора статьи, будут сравнимы с теми объемами газа, которые планировалось направить в страны ЕС по «Северному потоку — 2». Обозреватель при этом напомнил, что Россия готова поставлять в европейские страны больше газа, но сертификация «Северного потока — 2» приостановлена.