Daily Express: Путин перехитрил Европу в ситуации с газом

Автор статьи отметил, что Россия готова поставлять в Европу больше газа, однако сертификация «Северного потока — 2» приостановлена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенту России Владимиру Путину удалось «перехитрить» Евросоюз, договорившись увеличить поставки газа в Китай. Об этом написал в статье для британской газеты Daily Express обозреватель Энтони Ашкенази.

Как утверждает публицист, глава российского государства и председатель КНР Си Цзиньпин близки к тому, чтобы заключить договор о строительстве нового трубопровода. А возможные поставки газа по нему, по мнению автора статьи, будут сравнимы с теми объемами газа, которые планировалось направить в страны ЕС по «Северному потоку — 2».

«Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири 2». Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», - пишет Ашкенази.

Обозреватель при этом напомнил, что Россия готова поставлять в европейские страны больше газа, но сертификация «Северного потока — 2» приостановлена.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил о готовности России увеличить добычу газа, чтобы удовлетворить возросший спрос в ЕС. По его словам, газовый кризис в Европе вызван тем, что Еврокомиссия (ЕК) «целенаправленно» отказывается от базовых принципов – инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов.

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