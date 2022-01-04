Депутат Госдумы Шеремет пригрозил Зеленскому судом в случае агрессии против Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Украинский лидер ранее заявил, что в 2022 году военные силы страны смогут сделать фотографии в Крыму и Донбассе.

В ответ на эти слова Шерем напомнил Киеву, что его ждут серьезные последствия в случае агрессии против Крыма.

"Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждет незавидная участь и много фотографий в качестве военнопленных, а самого украинского президента – международный трибунал", - цитирует Шеремета РИА Новости.

Также депутат Госдумы призвал украинские власти не забывать 2014 год, когда около 80% армии страны, находящейся в Крыму, перешли на сторону жителей полуострова и присягнули на верность России.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что команда, которую собрал действующий президент Украины Владимир Зеленский, вызывает у граждан страны "стыд за нацию".