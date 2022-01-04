Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика4 января 2022 13:22

Захарова заявила, что обороноспособность Сербии зависит от России

Она также затронула тему внешних угроз Сербии
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (17)Комментарии (17)(17)
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление адмирала НАТО Роберта Берка, который в ходе визита в Белград заявил, что альянс поддерживает проводимые Сербией реформы с целью укрепления обороноспособности страны.

В своем Telegram-канале Мария Захарова отметила, что обороноспособность Сербии во многом зависит не от НАТО, а от России.

"Хотелось бы напомнить Берку и всем его коллегам по натовскому несчастью 2 важных факта. Обороноспособность Сербии. Она в последние лет, наверное, двести во многом зависит от того, как скоро Россия отреагирует на внешние угрозы этой южнославянской стране", - заявила Захарова.

Она также затронула тему внешних угроз Сербии. Захарова напомнила, что "по странному стечению обстоятельств" все, кто когда-то нападал на страну, сейчас входят в НАТО.

Как ранее писал сайт kp.ru, посольство России в Сербии назвало провокацией ситуацию с объявлением российского сотрудника миссии ООН в Косово персоной нон грата за якобы несовместимую с дипломатическим статусом деятельность.