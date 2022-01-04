Захарова заявила, что обороноспособность Сербии зависит от России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление адмирала НАТО Роберта Берка, который в ходе визита в Белград заявил, что альянс поддерживает проводимые Сербией реформы с целью укрепления обороноспособности страны.

В своем Telegram-канале Мария Захарова отметила, что обороноспособность Сербии во многом зависит не от НАТО, а от России.

"Хотелось бы напомнить Берку и всем его коллегам по натовскому несчастью 2 важных факта. Обороноспособность Сербии. Она в последние лет, наверное, двести во многом зависит от того, как скоро Россия отреагирует на внешние угрозы этой южнославянской стране", - заявила Захарова.

Она также затронула тему внешних угроз Сербии. Захарова напомнила, что "по странному стечению обстоятельств" все, кто когда-то нападал на страну, сейчас входят в НАТО.

Как ранее писал сайт kp.ru, посольство России в Сербии назвало провокацией ситуацию с объявлением российского сотрудника миссии ООН в Косово персоной нон грата за якобы несовместимую с дипломатическим статусом деятельность.