Посольство России в Сербии назвало ситуацию с сотрудником ООН в Косово провокацией

31 декабря власти непризнанной республики Косово объявили персоной нон грата сотрудника миссии ООН из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Сербии назвало провокацией ситуацию с объявлением российского сотрудника миссии ООН в Косово персоной нон грата за якобы несовместимую с дипломатическим статусом деятельность.

«Расцениваем это «решение» Приштины как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую, дабы выслужиться перед западными менторами. Исходим из того, что в соответствии с международным правом и центральной для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, оно не имеет никаких правовых последствий», - говорится в заявлении дипмиссии.

Российские дипломаты рассчитывают, что «косовоалбанской выходке будет дана жесткая и недвусмысленная отповедь по линии МООНК».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 декабря министр иностранных дел Косово Доника Гервала сообщила, что Приштина объявила персоной нон грата сотрудника миссии ООН из России. По ее словам, такое решение было принято по требованию косовского премьера Альбина Курти. Однако имени объявленного персоной нон грата россиянина Гервала называть не стала.

Минувшей осенью, 22 октября, глава Косово Вьоса Османи объявила о высылке двух российских дипломатов, которые работали в Приштине. По словам Османи, их действия «негативно повлияли на национальную безопасность и конституционный порядок» самопровозглашенной республики. Тогда российское посольство в Сербии заявило, что решения косовских властей не имеют правовой силы.