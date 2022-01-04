В Нур-Султане задержали нескольких участников митинга против увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа

После митингов цена на сжиженный газ в Казахстане была снижена до 50 тенге Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В столице Казахстана Нур-Султане начались задержания на несанкционированной акции протеста. Люди вышли на улицы в качестве протеста против двукратного увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа.

Как сообщают в пресс-службе полиции Нур-Султана, группа граждан пыталась организовать несанкционированный митинг и отказалась выполнить законные действия представителей власти.

"Для выяснения обстоятельств несколько лиц были доставлены в полицию", - говорится в сообщении.

В частности, полицейские завели в свой автобус женщину с грудным ребенком. Как пояснили силовики, она не была задержана - гражданку, для обеспечения ее безопасности и безопасности ребенка, вывели из толпы и отвезли домой.

Как сообщает Радио Sputnik, после прошедшего митинга цена на сжиженный газ в Казахстане была снижена до 50 тенге. Это именно тот уровень, до которого просили опустить цену протестующие. Решение правительственной комиссии зачитал на площади в Актау заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал протестующих против повышения цен на газ к диалогу. По словам главы государства, в стране была создана специальная комиссия, состоящая из сотрудников администрации президента. Они должны найти решение по данному вопросу, которое не навредит стабильности в Казахстане.