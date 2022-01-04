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Общество4 января 2022 15:00

Журналиста Егора Просвирнина похоронили на Троекуровском кладбище

Церемония прощания длилась около часа
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Тело 35-летнего Просвирнина обнаружили 27 декабря под окнами здания в центре Москвы

Тело 35-летнего Просвирнина обнаружили 27 декабря под окнами здания в центре Москвы

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Во вторник, 3 января, прошло прощание с журналистом Егором Просвирниным. Он был похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Церемонию посетили родственники журналиста, его коллеги и читатели его журнала "Спутник и Погром" (сайт проекта запрещен на территории России). Также на похороны пришли представители бизнес-сообщества, политики, ополченцы Донбасса, активисты и писатели, пишет РИА Новости.

Церемония прощания длилась около часа. Егора Просвирнина похоронили неподалёку от могилы писателя и философа Константина Крылова.

Как ранее писал сайт kp.ru, днем 27 декабря в центре Москвы из окна выпал голый мужчина. Все случилось возле дома Тверская, 17 — рядом с выходом со станции "Пушкинская" и рестораном "Армения". Возле тела погибшего, которым оказался Егор Просвирнин, нашли нож и перцовый баллончик.