Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика4 января 2022 15:58

Украинские разведчики начали учения по стрельбе на границе с Крымом

Военные отрабатывали также навыки ближнего боя
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (23)Комментарии (23)(23)
Военные отработали налет как один из этапов ближнего боя

Военные отработали налет как один из этапов ближнего боя

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Украинские военные начали учения у границ с Крымом. Разведчики тренируются "давать отпор врагу на близком расстоянии" и другим способам ведения боя. Об этом во вторник, 4 января, сообщило командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Как говорится в сообщении, опубликованном в Facebook, военные разведчики обычно выполняют боевые задачи "недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым".

"После выдвижения на огневой рубеж бойцы передвигаются на поле боя разными способами, прикрывая друг друга. Такой метод позволяет вести прицельный огонь из разных положений и одновременно вести разведку местности и действий противника", - говорится в сообщении ВС Украины.

Также украинские военные тренировались налету как одному из этапов ближнего боя.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Украинский лидер ранее заявил, что в 2022 году военные силы страны смогут сделать фотографии в Крыму и Донбассе.