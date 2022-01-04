Украинские разведчики начали учения по стрельбе на границе с Крымом

Военные отработали налет как один из этапов ближнего боя Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Украинские военные начали учения у границ с Крымом. Разведчики тренируются "давать отпор врагу на близком расстоянии" и другим способам ведения боя. Об этом во вторник, 4 января, сообщило командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Как говорится в сообщении, опубликованном в Facebook, военные разведчики обычно выполняют боевые задачи "недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым".

"После выдвижения на огневой рубеж бойцы передвигаются на поле боя разными способами, прикрывая друг друга. Такой метод позволяет вести прицельный огонь из разных положений и одновременно вести разведку местности и действий противника", - говорится в сообщении ВС Украины.

Также украинские военные тренировались налету как одному из этапов ближнего боя.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Украинский лидер ранее заявил, что в 2022 году военные силы страны смогут сделать фотографии в Крыму и Донбассе.