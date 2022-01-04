Роспотребнадзор: В России пока нет случаев заражения вариантом коронавируса B.1.640.2

За два месяца с момента обнаружения B.1.640.2 не получил никакого распространения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Роспотребнадзоре сообщили, что новый вариант коронавируса B.1.640.2, обнаруженный на юге Франции, пока не выявлен в России. По словам представителей ведомства, ситуация находится на контроле.

Как напомнили в Роспотребнадзоре во вторник, 4 января, геномная последовательность этого образца коронавируса не является чем-то новым. Впервые она была обнаружена еще в прошлом году, 4 ноября. Однако с тех пор так и не получила никакого распространения - зафиксированы были лишь единичные случаи заболевания этим "вариантом" коронавируса.

"Учитывая, что за два месяца B.1.640.2 не получил никакого распространения, нет оснований считать, что он может представлять особый интерес", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Как ранее писал сайт kp.ru, французские медики расположенного в Марселе Средиземноморского госпитально-университетского института (IHU Mediterranеe Infection) выявили новый мутантный штамм короновируса. Штамм назвали IHU с намеком на институт, в котором работают первооткрыватели очередной разновидности инфекции.