Столтенберг заявил, что Совет Россия - НАТО обсудит вопросы европейской безопасности и Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, какие темы будут обсуждаться 12 января на Совете Россия - НАТО. По его словам, на повестку будет вынесен вопрос сокращения рисков и военной транспарентности.

12 января Россия и НАТО впервые обсудят требования РФ по безопасности. Подробности грядущей встречи раскрыт Столтенберг в своем Twitter.

"Я созвал Совет Россия - НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в особенности ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью и снижением рисков", - сообщил он.

Как ранее писал сайт kp.ru, Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков, где говорится об исключении продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины.