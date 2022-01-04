Токаев ввел режим ЧП из-за протестов в Казахстане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4 января 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в Алма-Ате и Мангистауской области.

- В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01:30 на срок до 00:00 19 января 2022 года, - говорится в Указе на официальном сайте главы республики.

Ранее он выступал с обращением к протестующим, где призывал их избегать провокаций извне и вести себя благоразумно, в том числе соблюдать закон и порядок.

Напомним, 4 января в Казахстане начали массовые акции протеста из-за резкого скачка цен на топливо. В результате в разных городах государства начались протестные акции. В Алма-Ате полиция применяла светошумовые гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.