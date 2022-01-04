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Политика4 января 2022 20:29

Президент Казахстана Токаев призвал протестующих избегать провокаций

Он также напомнил, что гражданам не стоит нарушать закон
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Президент Казахстана Токаев призвал протестующих избегать провокаций

Президент Казахстана Токаев призвал протестующих избегать провокаций

Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 января 2022 года выступил с обращением к гражданам республики. Свое видеообращение он дублировал на двух языках - казахском и русском.

Глава государства призвал митингующих, которые стали участниками акции протеста из-за повышения цены на газ, вести себя благоразумно. Токаев напомнил им, что не стоит нарушать закон, поскольку за это может грозить наказание.

Казахский лидер также добавил, что действующую власть республики не падет от беспорядков, вызванных несанкционированными митингами. При этом Токаев призвал протестующих к мирному разрешению конфликта и не поддаваться на сторонние провокации.

Напомним, 4 января в Казахстане начали массовые акции протеста из-за резкого скачка цен на топливо. В результате в разных городах государства граждане начали выходить на улицы. В Алма-Ате полиция даже применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих.