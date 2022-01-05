Следователи задержали в Костроме двух подозреваемых в убийстве 5-летней девочки

Фото УМВД по Костромской области

В Костроме следователи нашли и задержали подозреваемых в убийстве 5-летней девочки. В СУ СК региона завели уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

- Следователи СУ СК России по Костромской области и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Костромской области задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка. Тело ребенка обнаружено в комнате одного из общежитий, - говорится в сообщении на сайте СУ Следственного комитета по Костромской области.

По данным следствия, девочка пропала 4 января. Неизвестные похитили малышку на улице Северной Правды в Костроме, когда гуляла у местного ДК, где работала мама.

К поискам ребенка подключались полиция, СК и волонтеры. Вскоре труп девочки нашли в комнате общежития. Задержаны двое мужчин, они сознались в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.