В Костроме нашли убитой пропавшую 5-летнюю девочку Фото: Олег ЗОЛОТО

В Костроме завершены поиски пропавшей 5-летней девочки. Ее нашли мертвой в одном из местных общежитий. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета региона.

- Следственным комитетом РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 5-летней девочки... Задержаны двое подозреваемых, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в поисках девочки, которая была одета в одета в куртку розово-синего цвета, розовую шапку с помпоном, синие штаны и розовые ботинки, кроме следователей принимали участие добровольцы и волонтеры из поискового отряда "Лиза Алерт".

Также в СК сообщили, что совместно с сотрудниками УМВД им удалось найти и задержать подозреваемых. Ими оказались двое мужчин. Предполагается, что они похитили малышку и утащили в общежитие, где и убили ребенка.