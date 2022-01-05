Yonhap: КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря Фото: REUTERS

КНДР 5 января запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

- Объединенный комитет ... сообщил о пуске ... но не предоставил подробностей и деталей, - сообщает издание.

Тем временем береговая охрана Японии подтвердила, что снаряд упал в этой акватории. Из-за данного инцидента при канцелярии премьер-министра созвали кризисный штаб.

В 2022 году со стороны КНДР это было первое испытание вооружений. До этого подобный запуск проводился осенью 2021 года.

В сентябре 2021 года сообщалось, что КНДР провела испытания новой крылатой ракеты. Испытания прошли успешно. А затем Пхеньян заявил об успешных испытаниях крылатой ракеты большой дальности.