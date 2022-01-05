Экономист Голодова объяснила, кому с 2022 года повысятся пенсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктор экономических наук Жанна Голодова рассказала россиянам, что с 2022 года для некоторых категорий неработающих пенсионеров будет предусмотрена надбавка к пенсии.

По ее словам, это коснётся даже тех, кто переезжал в город из сельской местности.

Так, эксперт заявила, что на повышении пенсии могут рассчитывать те, кто до 1992 года работал в колхозах, совхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, крестьянских хозяйствах и сельскохозяйственных артелях.

- Рост инфляции обусловил необходимость индексации соцвыплат граждан. Это касается как страховых, так и государственных пенсий, причем индексация пенсий должна превышать уровень инфляции. Хотя вопрос, какой именно уровень инфляции будет учтен - запланированный или фактический, пока остается нерешенным, - рассказала экономист Голодова агентству "Прайм".

Ранее в ПФР гражданам напоминали, что в России с 2022 года повышенную пенсию за сельский стаж получают неработающие пенсионеры, которые проработали в сельской местности 30 и более лет.