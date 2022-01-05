95 правоохранителей пострадали в ходе незаконных акций в Казахстане Фото: REUTERS

В ходе незаконных акций, которые прошли в нескольких регионах Казахстана, пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, а также были повреждены 37 служебных автомобилей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел республики.

«В целях обеспечения общественной безопасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей. В результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин», - говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в министерстве сообщают, что во время акций протеста правоохранительные органы задержали свыше 200 человек за нарушения общественного порядка, а также по 13 фактам хулиганства, применения насилия в отношении представителей власти, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования.

Напомним, на фоне беспорядков в Алма-Ате и Мангистауской области ввели режим чрезвычайного положения для восстановления правопорядка. Протесты были вызваны резким ростом цен на газ. Акции прошли в нескольких городах республики, однако позже протесты переросли в столкновения демонстрантов с полицией. Граждане потребовали от власти принять меры и снизить стоимость ресурса.