Пять требований предъявили активисты в казахстанском Жанаозене Фото: REUTERS

Активисты в казахстанском Жанаозене предъявили властям пять требований.

Во-первых, активисты потребовали смены режима, а также проведения народных выборов кабмина каждой области и города, отметив, что люди сами должны принимать выбор.

Кроме того, протестующие потребовали возвращение Конституции 1993 года, а также указали на то, что гражданские активисты не должны преследоваться властями и к власти в области должен прийти человек вне системы.

Напомним, протесты в Казахстане были вызваны резким ростом цен на газ. Акции прошли в нескольких городах республики, однако позже переросли в столкновения демонстрантов с полицией. Граждане потребовали от власти принять меры и снизить стоимость газа.

Как писал сайт kp.ru, на фоне беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаевв в Алма-Ате и Мангистауской области, а позже в Алматинской области ввел режим чрезвычайного положения для восстановления правопорядка. На период действия режима ЧП в регионах вводится комендантский час. Режим чрезвычайного положения будет действовать в регионе в период с 5 января 2022 года до 19 января 2022 года.