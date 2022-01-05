Аэропорт Алма-Аты оцеплен из-за протестов Фото: Иван ВИСЛОВ

На фоне введения режима чрезвычайного положения Международный аэропорт Алма-Аты оцеплен в целях безопасности.

Как передает «Хабар 24», что аэропорт работает в штатном режиме, однако, отменены рейсы в Актау. Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани заявили, полеты временно прекращены из-за того, что актауский аэропорт не принимает входящие рейсы.

Ранее сообщалось, что с введением чрезвычайного положения в городе Алма-Аты, Мангистауской и Алма-Атинской областях закрыто движение по станциям Макат и Жем, а утром в среду, 5 января, приостановлено движение 46 грузовых поездов.

Напомним, накануне в нескольких городах Казахстана прошли акции протеста, которые были вызваны резким ростом цен на газ, но позже протесты переросли в столкновения демонстрантов с полицией. На фоне беспорядков в Алма-Ате и Мангистауской области, а позже в Алматинской области ввели режим чрезвычайного положения для восстановления правопорядка. На период ЧП в регионах вводится комендантский час. Данный режим будет действовать в регионе в период с 5 января 2022 года до 19 января 2022 года.