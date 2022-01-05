Глава «Ростеха» сообщил, что серийное производство самолетов МС-21 в России начнется в 2024 году

Сергей Чемезов.Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Серийное производство среднемагистрального самолета МС-21 с российским двигателем и крылом начнется в 2024 году. Такое заявление в среду, 5 января, сделал глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Глава компании уточнил, что в текущем году в свет выйдут первые серийные машины с американскими двигателями, но с российским крылом, а также «Ростех» собирается испытать самолеты с крылом и двигателем российского производства.

«И в 2024 году уже начнется серийное производство самолетов полностью российского производства и двигателей российского производства», - приводит слова главы «Ростеха» сайт правительства России.

Согласно планам корпорации, в следующем году будут выпущены шесть самолетов, после чего еще 12, и к 2025 году планируют выпустить 32 самолета.

Как писал сайт kp.ru, в ходе встречи Чемезов также сообщил, что сертификацию нового авиадвигателя ПД-8 планируется завершить в следующем году, и в 2024 году должно начаться его серийное производство и установка на самолеты Sukhoi Superjet.