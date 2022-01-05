Глава Казахстана сделал громкое заявление

Токаев обратился к гражданам Казахстана на фоне протестов в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева обратился к гражданам на фоне протестов с просьбой «проявить благоразумие», а также призвал жителей «не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности».

Глава государства назвал незаконными призывы атаковать служебные помещения, отметив, что это преступление, за которым последует наказание.

«Власть не падет. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие. Обращаюсь к молодежи: не портьте свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким», - заявил президент Казахстана.

Токаева заявил, что все законные просьбы и требования «будут внимательно учтены», после чего власти примут соответствующие решения. Он также сообщил, что в четверг, 6 января, состоится рабочее совещание «по всем этим вопросам».

«Надеюсь на ваше благоразумие. Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире», - говорится в его заявлении.

Напомним, акции протеста начались из-за резкого роста цен на газ, однако позже протесты переросли в столкновения с правоохранителями. На фоне беспорядков президент Казахстана в Алма-Ате и Мангистауской области, а позже в Алматинской области и Нур-Султане ввел режим чрезвычайного положения для восстановления правопорядка.