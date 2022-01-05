Названы самые узнаваемые меры национального проекта «Жилье и городская среда» по итогам 2021 года

Расселение аварийного жилья, благоустройство городской среды, снижение процентной ставки по ипотечному кредиту – самые узнаваемые меры национального проекта «Жилье и городская среда» по итогам 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расселение аварийного жилья, благоустройство городской среды, снижение процентной ставки по ипотечному кредиту – самые узнаваемые меры национального проекта «Жилье и городская среда» по итогам 2021 года. Таковы результаты опроса, проведенного АНО «Национальные приоритеты» на площадке VK в декабре.

«Нацпроект “Жилье и городская среда” стабильно находится в пятерке лидеров по узнаваемости, а также держит высокие показатели по упоминаемости в СМИ на протяжении последних 3 лет», — прокомментировала руководитель информационного сопровождения инфраструктурных национальных проектов Анастасия Разинская.

В интернет-опросе на площадке VK с 4 по 14 декабря приняли участие 1 600 человек старше 18 лет. 28% опрошенных отметили, что в течение этого года органы власти больше занимаются вопросами благоустройства населенных пунктов. Различными возможностями проекта воспользовались 25% участников опроса.

Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

«Жилье и городская среда» — это развитие ипотеки, наращивание объемов строительства, переселение из аварийного жилья и благоустройство городских пространств. Благодаря нацпроекту собственное жилье становится доступнее.

Узнать больше о проекте и возможностях участия в нем можно на сайте.

АНО «Национальные приоритеты» учреждена правительством в ноябре 2019 года для коммуникационного сопровождения национальных проектов.