Какой будет погода 6 января в Москве

Снегопад в Москве продлится до 8 января, сугробы будут выше нормы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики рассказали, что ждет москвичей после испытания сильным ветром и снегопадом. Ближе к ночи 5 января все эти метеорологические неприятности постепенно сойдут на нет: ветер стихнет, снегопад практически прекратится. Температура воздуха повысится до +1 градуса.

Как рассказали в метеобюро «Фобос», околонулевая температура сохранится в Москве весь день 6 января. Потом же постепенно похолодает.

Снег же будет идти как минимум до 8 января и насыплет сугробы на треть больше, чем обычно наблюдается в Москве в середине зимы. Сугробы могут вырасти до 32 см, отмечают синоптики.

Ранее синоптики предупредили москвичей о непогоде в среду 5 января из-за циклона «Аннет».

До конца дня в столице выпадет от 5 до 10 мм осадков, что составит около 20 процентов месячной нормы. При этом температура приблизиться к отметке 0 градусов, отмечалось в сообщении.