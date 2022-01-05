В Талдыкоргане протестующие сносят памятник Назарбаеву. Фото: кадр из видео.

Появилось видео из Талдыкоргана, на котором протестующие пытаются снести памятник экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. На видео толпа людей пытается стащить памятник с постамента, привязав к нему несколько веревок.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомат Токаев сообщил о намерении возглавить Совет безопасности страны, которым до этого руководил бывший президент Нурсултан Назарбаев. Токаев сказал об этом в экстренном обращении к нации на фоне массовых протестов 5 января 2022 года.

Сообщается, что протестующие в ряде городов Казахстана захватывают здания, грабят магазины, поджигают автомобили, в том числе машины скорой помощи, полиции, МЧС. Токаев заявил о нападениях протестующих на силовиков, в ходе которых несколько сотрудников силовых ведомств были убиты.

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