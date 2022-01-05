Александр Хинштейн заявил, что протесты в Казахстане строятся по «оранжевым методичкам»

Депутат Госдумы РФ заявил, что протесты в Казахстане организованы по "оранжевым методичкам". Фото: REUTERS

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн прокомментировал ситуацию с протестами в Казахстане. По его мнению, происходящее было организовано по «оранжевым методичкам».

«Происходящее в Казахстане - страшно во всех отношениях. Страшно, что гибнут люди. Идут погромы. Беспорядки охватывают города. Страшно, что протестующие - не слышат призывов властей к диалогу, хотя все их первоначальные требования президент уже выполнил. Страшно, что «оранжевые методички» продолжают демонстрировать свою эффективность», - написал Хинштейн в своем Telegram.

Депутат подчеркнул, что методами, которые используют протестующие, невозможно добиться положительных результатов.

«Погромами, захватами карет «Скорой помощи», избиениями полицейских - невозможно построить никакой «дивный, новый мир», - считает Хинштейн.

Александр Хинштейн выразил надежду на нормализацию ситуации в Казахстане.

«Очень надеюсь, что ситуация в Казахстане нормализуется, а президент Токаев - не повторит печального опыта Януковича и Акаева, позорно бежавших и предавших своих сторонников. Итог этому слишком хорошо известен», - резюмировал он.

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