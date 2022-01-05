Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Фото: REUTERS

В Белоруссии введено уголовное наказание за публичное отрицание геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны. Закон о геноциде белорусского народа в годы ВОВ подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года)», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что определение «белорусский народ» относится ко всем советским гражданам, которые жили в указанный период на территории БССР.

За публичное отрицание геноцида белорусского народа вводится уголовная ответственность.

«Реализация закона будет способствовать недопустимости искажения итогов Великой Отечественной войны и сплоченности белорусского общества», - отметили в пресс-службе Лукашенко.

Ранее на kp.ru сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил генерального прокурора России подключиться к расследованию дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.