Токаев объявил о захвате "террористами" аэропорта и пяти самолетов в Алма-Ате Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о захвате "террористами" аэропорта и пяти самолетов, в том числе нескольких иностранных воздушных судов, в Алма-Ате.

Он также обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью. Беспорядки в Казахстане глава государства считает внешней агрессией, поскольку, по его мнению, террористические банды, устроившие беспорядки в стране, прошли подготовку за рубежом.

- Террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты, в частности в Алматы захвачен аэропорт, пять самолетов, включая иностранные самолеты, - сказал Токаев. Его слова приводит "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что протестующие в Казахстане захватили международный аэропорт в Алма-Аты.

Также в Казахстане 5 января прекратил работу аэропорт города Актау. Сейчас аэропорт не только не отправляет, но и не принимает самолеты – отменены авиарейсы в этот город из Нур-Султана.

Напомним, 5 января в Казахстане введен режим чрезвычайного положения на территории всей страны. Режим ЧП предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов.