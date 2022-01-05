Чрезвычайное положение введено во всем Казахстане

Президент Казахстана ввел чрезвычайное положение на территории всей страны. Фото: REUTERS

В Казахстане введен режим чрезвычайного положения на территории всей страны. Об этом сообщает SPUTNIK Казахстан.

Режим чрезвычайного положения предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в двух регионах страны - Алма-Ате и Мангистауской области до 19 января 2022 года.

Чрезвычайное положение введено в связи с беспорядками, которые начались вначале в нескольких городах страны. Поводом к протестам послужило резкое увеличение цены на газ. Позже волнения распространились на большинство регионов Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что он возглавит Совет безопасности страны и намерен жестоко подавить протесты.

Сообщалось о захвате протестующими аэропорта в Алма-Ате. Ряд стран приостановил авиасообщение с Казахстаном.

ЕС выступил с заявлением по поводу ситуации в Казахстане, в котором призвал все стороны конфликта отказаться от насилия и эскалации.

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