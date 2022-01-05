В Алма-Ате началась антитеррористическая спецоперация

В Казахстане сообщают о начале антитеррористической операции в Алма-Ате. Фото: REUTERS

В Алма-Ате 5 января началась антитеррористическая операция. Об этом заявили в инфоцентре Комендатуры Алма-Аты.

«В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе. Вместе мы сможем пресечь акты терроризма и бандитизма, ставящие под угрозу наше благополучие и будущее», - говорится в сообщении Комендатуры.

Правоохранительные органы призвали жителей города содействовать в наведении порядка.

«Комендатура г. Алматы призывает жителей сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности», - цитирует сообщение ordа.kz.

Вице-мэр Алма-Аты Ержан Бабакумаров заявил, что в ходе операции уже освобожден аэропорт, о захвате которого протестующими сообщалось ранее.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ за помощью в подавлении протестов.