МВД Казахстана сообщает о 8 погибших во время беспорядков силовиках

В МВД Казахстана сообщили о восьми погибших силовиках. Фото: REUTERS

О восьми погибших в время беспорядков сотрудниках силовых ведомств (полиция и национальная гвардия) сообщает МВД Казахстана. Также сообщается о 317 раненых, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«От рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения - правоохранителей, медиков, простых жителей, в том числе 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения, погибли 8», - говорится в сообщении пресс-службы.

Зафиксированы случаи, когда протестующие не давали госпитализировать раненых силовиков, добавили в МВД.

По сообщению МВД, протестующие использовали против силовиков камни, арматуру, бутылки с горючими смесями.

«В ряде регионов страны сегодня продолжились беспорядки, вандализм, организованные провокаторами и хулиганствующими элементами. Атака шла с применением камней, арматуры, бит, зажигательной смеси. Нападению были подвергнуты ряд объектов госуправления, жизнеобеспечения, торговли, общепита и банковских услуг, а также спецавтотранспорт здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан», - сообщает МВД.

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