В посольстве России в Казахстане рассказали, есть ли среди пострадавших россияне Фото: REUTERS

В посольстве России в Казахстане радио "Комсомольская правда" рассказали, есть ли среди пострадавших в результате столкновений протестующих и представителей силовых структур в городах Казахстана граждане России.

По данным дипломатического ведомства, пока у российского посольства нет таких сведений. Предполагается, что в скором времени на сайте посольства Казахстана в России будет опубликовано письменное официальное обращение.

Напомним, сейчас в Казахстане неспокойная обстановка. На улицах городов республики происходят столкновения между протестующими и силовыми структурами. Во всем Казахстане власти ввели режим ЧП. Также митингующие в Казахстане захватывали международный аэропорт в Алма-Аты.

Кроме этого, президент Казахстана Токаев заявлял, что в результате обострения ситуации и массовых беспорядков в стране оказались убиты несколько силовиков.