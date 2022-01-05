На улицах Алма-Аты в ночь на 6 января начались бои и перестрелки Фото: REUTERS

На улицах Алма-Аты в ночь на 6 января 2022 года начались бои и перестрелки. Многие среди протестующих вооружены и агрессивно настроены.

- В Алма-Ате идет перестрелка....протестующие вооружены... автоматами, - говорится в сообщении Sputnik Казахстан со ссылкой на очевидцев.

Незадолго до этого в МВД граждан призывали не выходить на улицу из-за столкновений протестующих и силовиков. Об этом же граждан РФ в Казахстане предупреждали и в российском МИД. МВД и СМИ Казахстана информировали, что из-за ситуации в стране на улицах городов начался разгул мародеров и вандалов.

Сейчас в городе, как и на всей территории страны действует режим ЧП. До этого сообщалось, что протестующие захватывали местный аэропорт. Также сообщалось о 8 погибших во время беспорядков сотрудниках силовых ведомств (полиция и нацгвардия), еще более 300 человек пострадали.