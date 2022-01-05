МВД Казахстана предупредило жителей о мародерах в Алма-Ате

Алма-атинцев предупредили о мародерах и призвали не поддаваться на провокации. Фото: REUTERS

МВД и СМИ Казахстана сообщают о разгуле мародеров на улицах Алма-Аты. Министерство внутренних дел предупредило жителей города о присутствии на улицах мародеров.

«Нападению были подвергнуты ряд объектов госуправления, жизнеобеспечения, торговли, общепита и банковских услуг, а также спецавтотранспорт здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан», - цитирует сообщение пресс-службы Tengrinews.kz.

В МВД предупредили, что подобные акции организовывают провокаторы и призвали жителей Алма-Аты не поддаваться на провокации.

О множестве актов мародерства сообщает Orda.kz. По информации ресурса, в Алма-Ате разграблены крупнейшие торговые центры, в том числе числе Mega Alma-Ata, Esentai, Promenade, ЦУМ. Сообщается о разграблении как минимум трех магазинов сети Magnum. Также на портале рассказывается, что некоторые владельцы бутиков организовали охрану своей собственности от мародеров.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате началась антитеррористическая операция, а президент Казахстана Токаев обратился за помощью в ОДКБ.