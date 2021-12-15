В МИД РФ заявили, что слова США об отправке войск в Европу подогревают антироссийские настроения в Киеве

МИД РФ заявил, что слова США об отправке войск в Европу подогревают антироссийские настроения в Киеве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что слова Белого дома о возможной отправке войск в Восточную Европу подогревают антироссийские настроения у властей Украины.

Ранее пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявила, что Соединеные Штаты изучают возможность отправки своих военных на территорию Восточной Европы в случае обострения ситуации из-за Украины. Она обратила внимание на то, что в 2014 году многие партнеры НАТО просили увеличить присутствие войск альянса на их территории.

По мнению Рябкова, такие заявления нацелены на то, чтобы «разогревать реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии», а также действия стран, которые сами себя объявили «прифронтовыми», пишет РИА Новости.

Напомним, сейчас все чаще украинская сторона и западные страны выражают обеспокоенность из-за приписываемых России «планах вторжения» на Украину. Что касается российской позиции по данному вопросу, то в Кремле неоднократно заявляли, что РФ не намерена ни на кого нападать и не представляет угрозы для соседей.