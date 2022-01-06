В МИД посоветовали россиянам в Казахстане укрыться дома и запастись едой Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел России призывает граждан РФ в Казахстане в связи с беспорядками и столкновениями протестующих с силовиками оставаться дома или гостиницах.

В ведомстве советуют запастись продовольствием и воздержаться от посещения улиц. в частности это связано с вводом в стране режима ЧП и комендантского часа с 23:00 до 07:00.

Россиянам также дали совет по возможности следить за сообщениями ближайшего диппредставительства РФ в связи с ситуацией в Казахстане.

До этого в российском МИД дали несколько рекомендаций россиянам, которые находятся в Казахстане. В связи с проходящими в стране протестами Ситуационно-кризисный центр МИД России рекомендует россиянам быть осторожными и по возможности воздерживаться от посещения мест, где скапливается много людей.

Ранее жителей Алма-Аты в громкоговорители предупреждают об эвакуации с улиц из-за зачистки города от мародеров.