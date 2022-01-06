Жителей Алма-Аты в громкоговорители предупреждают об эвакуации с улиц из-за зачистки города от мародеров Фото: REUTERS

Жителей Алма-Аты в громкоговорители предупреждают об эвакуации с улиц из-за зачистки города от мародеров.

- Силовики приступили к активной фазе зачистки Алм-Аты от преступных элементов. Горожан предупредили через громкоговорители о необходимости эвакуироваться с улиц, - пишет в своем телеграм-канале агентство KazTAG.

Напомним, на улицах Алма-Аты в ночь на 6 января начались бои и перестрелки, протестующие вооружены. 5 января в Казахстане на территории всей республики ввели режим ЧП. В городе слышны автоматные очереди, местные жители в соцсетях сообщают о перестрелке с применением автоматов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также заявил, что под Алма-Атой группировки вступили в бой с военными страны. В МИД РФ граждан России в Казахстане призывают оставаться дома или в гостиницах, а также советуют запастись едой, чтобы дольше оставаться в укрытии.