Казахстан оценил беспорядки в стране как вторжение извне Фото: REUTERS

В Организации Договора о коллективной безопасности сообщили, что в полученном от Нур-Султана обращении говорится, что ситуация в стране расценивается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа. Об этом говорится в комментарии секретариата ОДКБ о ситуации в Казахстане, документ опубликован на сайте организации.

- В секретариате ОДКБ подтверждают получение обращения казахстанской стороны об оказании помощи. .... В Казахстане считают, что данная ситуация .... является вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа, - сказано в заявлении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 января заявил, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает уместным и своевременным обращение за помощью к партнерам по ОДКБ. Свое решение о призыве дополнительных сил в республику он объяснил необходимой мерой "для преодоления террористической угрозы и подрыва целостности государства".