Заявление Пашиняна о решении ОДКБ по миротворцам в Казахстане опубликовано на сайте Кремля Фото: REUTERS

Официальный сайт Кремля 6 января опубликовал заявление председателя Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - премьер-министра Армении Никола Пашиняна о принятом решении направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы организации.

В документе приводится полный текст заявления Пашиняна, а также говорится, что решение о направлении в республику миротворцев необходимо для стабилизации ситуации в государстве.

Президент Казахстана ранее попросил помощи у стран-членов ОДКБ в связи с возникновением грозы нацбезопасности и суверенитету Республики Казахстан. До этого полный текст заявления на странице в Фейсбуке публиковал сам Пашинян.

Также он объяснял, что миротворцы будут отправлены в Казахстан лишь на некоторое время. Это необходимо Казахстану для стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.