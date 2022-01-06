Цена на уран выросла на 8% из-за ситуации в Казахстане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из-за беспорядков в Казахстане мировые цены на уран выросли на 8% и достигли отметок в 45,25 доллара за фунт против 42 долларов. Об этом свидетельствуют данные фирмы UxC, которая занимается соответствующими подсчетами.

При этом акции "Казатомпрома", который является крупнейшим производителем урана, упали по данным Лондонской бирже на 11%.

В частности это связано с тем, что Казахстан - производитель более 40% мировых поставок Урана. До этого уран рос в цене осенью прошлого года.

Напомним, в Казахстане из-за массовых беспорядков и столкновений митингующих с силовиками власти страны ввели режим ЧП. Позже глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Свое решение о призыве дополнительных сил в республику он объяснил необходимой мерой "для преодоления террористической угрозы и подрыва целостности государства".