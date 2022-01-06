Глава комитета Госдумы Калашников: ОДКБ обеспечит в Казахстане безопасность объектов инфраструктуры Фото: REUTERS

Председатель комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что коллективные миротворческие силы ОДКБ, которые будут направлены в Казахстан в связи с беспорядками, помогут в обеспечении безопасности объектов инфраструктуры республики.

- ОДКБ в основном лишь будет обеспечивать безопасность объектов инфраструктуры и прочее, - объяснил депутат. его слова приводит "Интерфакс".

Также Калашников добавил, что основную "зачистку" в стране сейчас проводят не миротворцы ОДКБ, а именно местные силы.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. До этого о помощи от ОДКБ просил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он назвал свое обращение в организацию необходимой и своевременной мерами.