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Политика6 января 2022 3:02

Глава комитета Госдумы Калашников: ОДКБ обеспечит в Казахстане безопасность объектов инфраструктуры

Он также напомнил, что "зачистку" в стране сейчас проводят не миротворцы ОДКБ, а именно местные силы
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Глава комитета Госдумы Калашников: ОДКБ обеспечит в Казахстане безопасность объектов инфраструктуры

Глава комитета Госдумы Калашников: ОДКБ обеспечит в Казахстане безопасность объектов инфраструктуры

Фото: REUTERS

Председатель комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что коллективные миротворческие силы ОДКБ, которые будут направлены в Казахстан в связи с беспорядками, помогут в обеспечении безопасности объектов инфраструктуры республики.

- ОДКБ в основном лишь будет обеспечивать безопасность объектов инфраструктуры и прочее, - объяснил депутат. его слова приводит "Интерфакс".

Также Калашников добавил, что основную "зачистку" в стране сейчас проводят не миротворцы ОДКБ, а именно местные силы.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. До этого о помощи от ОДКБ просил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он назвал свое обращение в организацию необходимой и своевременной мерами.