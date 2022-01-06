До немцев дошло: в Германии заявили о необходимости запустить «Северный поток-2»

Премьер Баварии заявил об угрозе политики ФРГ для "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил с критикой по поводу "наивной" позиции министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по газопроводу "Северный поток - 2". Выступление Зедера транслировал телеканал N-tv.

По мнению баварского премьера, внешняя политика нового федерального правительства ставит под угрозу энергетическую безопасность ФРГ.

- "Зеленая" угроза неиспользования "Северного потока - 2" наносит ущерб прежде всего самой Германии. В условиях резкого роста цен на газ ФРГ нуждается в надежных поставках голубого топлива, - сказал Зедер.

Он также возмутился и счел чрезмерно скептическим отношение отношение главы немецкого МИД к трубопроводу.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода успешно завершено. По мнению российского президента Владимира Путина, запуск "Северного потока – 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.