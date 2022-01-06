На площади Республики в Алма-Ате началась перестрелка Фото: REUTERS

На площади Республики в Алма-Ате началась перестрелка.

Как передает Sputnik Казахстан, на площади около 50 единиц техники, в том числе бронемашины, БТР, а также военные грузовики с вооруженными силовиками окружили по периметру площадь.

Уточняется, что в центре площади находится около 200 вооруженных протестующих, некоторые с огнестрельным оружием. Согласно приведенным данным, раздалось около десяти выстрелов, но стреляли не правоохранители.

Напомним, акции протеста в Казахстане начались из-за резкого повышения цен на газ, однако позже протесты переросли в беспорядки.Со среды, 5 января, по всей стране объявлен режим ЧП. На улицах происходят столкновения протестующих с силовиками, а также бесчинствуют мародеры и вандалы.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что под Алма-Атой террористы вступили в бой с военными страны, отметив, что они «бесчинствуют» и в других городах республики.