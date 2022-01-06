Жапаров обсудил с Токаевым, Путиным и Пашиняном ситуацию в Казахстане

Садыр Жапаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Киргизии Садыр Жапаров обсудил с лидерами стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ситуацию в Казахстане, выразив обеспокоенность в связи с происходящим в республике. Об этом сообщили в четверг, 6 января, в пресс-службе главы государства.

Уточняется, что минувшей ночью глава Киргизии поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с российским лидером Владимиром Путиным, обсудив с ними текущую ситуацию в Казахстане.

«Садыр Жапаров выразил обеспокоенность в связи с информацией, поступающей из соседней страны, о человеческих жертвах, многочисленных случаях мародерства и погромов и иных фактах насилия», - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы президента Киргизии.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны «обсудили общую позицию по обеспечению безопасности в соответствии с Уставом ОДКБ по реагированию на кризисные ситуации».

Напомним, акции протеста в Казахстане начались на фоне резкого повышения цен на газ, однако позже протесты переросли в беспорядки. Со среды, 5 января, по всей стране объявлен режим чрезвычайного положения.