Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на Московской бирже курс рубля потерял в стоимости по отношению к евро и доллару. Американская валюта поднялась до 77,02 рублей.

Согласно данным Московской биржи, курс доллара ускорил рост до 0,29 процентов к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 77,02 рублей. В последний раз американская валюта находилась на отметке выше 77 рублей 21 апреля прошлого года.

Кроме того, прибавило и евро. В ходе валютных торгов европейская валюта ускорила рост до 0,3% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 87,08 рублей. В последний раз евро был на уровне выше 87 рублей 27 августа 2021 года.

Напомним, ранее аналитики прогнозировали замедление роста российской экономики в 2022 году. Специалисты предполагают, что в новом году может заметно снизиться уровень потребления, а именно активное потребление было драйвером российской экономики в 2021.