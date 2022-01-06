Токаев дал десять срочных поручений правительству Казахстана

Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал правительству республику ряд срочных поручений.

Глава республики поручил создать следственную группу для выявления причин произошедших в стране событий и привлечения виновных к уголовной ответственности. Как отмечается, в состав специальной группы должны войти представители Генпрокуратуры, Министерства внутренних дел и «других компетентных структур».

Поручено организовать прямую линию для предоставления жителям информации о пострадавших и пропавших без вести, а также создать комиссии по оценке суммы ущерба.

Правительство должно принять меры по оказанию господдержки бизнесу, пострадавшему от «преступных действий» во время протестов. Нацбанку поручено обеспечить восстановление стабильной и бесперебойной работы финансовых организаций.

Среди поручений отмечена необходимость принять меры по защите дипломатических представительств, а также субъектов иностранных инвестиций и бизнеса иностранных компаний в стране. Министерству иностранных дел также поручено поддерживать постоянные связи с зарубежными государствами.

Напомним, акции протеста в стране начались из-за резкого повышения цен на газ, однако позже акции переросли в беспорядки. Со среды, 5 января, во всем Казахстане введен режим ЧП.

Президент Казахстана дал правительству десять срочных поручений:

1. Создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур для выявления причин произошедших событий, установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных.

2. Вооруженным силам, КНБ, МВД, Нацгвардии и другим силовым структурам – осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию морального духа военнослужащих.

3. Акиматам регионов обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и Вооруженных сил.

4. МЦРИАП совместно с МВД РК – на базе call-центра 1414 организовать прямую линию для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести в результате действий преступных группировок.

5. Создать комиссии по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков; приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов в г. Алматы и других регионах после стабилизации ситуации.

6. Акимам – стабилизировать работу коммунальных служб, общественного транспорта и объектов социальной инфраструктуры.

7. Принять меры по оказанию государственной поддержки пострадавшим от преступных действий субъектам малого и среднего бизнеса в г. Алматы и других регионах.

8. Нацбанку и АРФР – обеспечить восстановление стабильной и бесперебойной работы банков второго уровня и других финансовых организаций после стабилизации ситуации.

9. Принять меры по защите дипломатических представительств, а также субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний.

10. МИД РК – обеспечить поддержание постоянных связей с зарубежными государствами, международными организациями и другими партнерами по всем текущим вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.